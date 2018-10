AGENTI DI COMMERCIO, ULTIMI POSTI PER IL CORSO ABILITANTE DI VERONA

Ultimi posti disponibili per il corso abilitante per agenti e rappresentanti di commercio che prenderà il via il 29 ottobre nella sede di Confcommercio Verona in via Sommacampagna 63/h. Il corso, riconosciuto dalla Regione Veneto, dura 80 ore ed è finalizzato al conseguimento della qualifica di agente e rappresentante di commercio indispensabile per l’iscrizione in Camera di Commercio, senza la quale non si può esercitare la relativa attività professionale.

Per informazioni e iscrizioni consultare la pagina dedicata del sito di Confcommercio Verona cliccando qui.