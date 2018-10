L'ASSEMBLEA DI STASERA IN DIRETTA SUI SOCIAL

Tutto pronto per l'assemblea pubblica 2018 di Confcommercio Verona dal titolo “Il futuro è nelle nostre mani: l’autonomia come strumento di riscatto” in programma questa sera, lunedì 15 ottobre, alle ore 20 all’Auditorium Verdi di VeronaFiere.

Sono già centinaia le adesioni per partecipare all'evento, che promette il sold out e permetterà di approfondire un tema molto sentito grazie agli interventi del presidente di Confcommercio Verona Paolo Arena, del presidente della Regione Veneto Luca Zaia, del leader confederale Carlo Sangalli e di Giuseppe De Filippi, vicedirettore Tg5, nel ruolo di moderatore. Attesi inoltre ospiti di punta dal mondo della politica nazionale e locale. Sarà possibile seguire l'assemblea anche in diretta Facebook, sulla pagina di Confcommercio Verona. Aggiornamenti in tempo reale anche sul profilo twitter.