BANDO REGIONALE PER IL RINNOVO DEI VEICOLI COMMERCIALI: CI PENSA CONFCOMMERCIO

Un bando regionale per il rinnovo dei veicoli commerciali: l’iniziativa è finalizzata alla concessione di un contributo a fondo perduto per la rottamazione di veicoli commerciali inquinanti a fronte dell'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale. Confcommercio Verona è a disposizione per informazioni e consulenza.

COSA FINANZIA:

Gli investimenti ammissibili riguardano la sostituzione di un autoveicolo per il trasporto in conto proprio di categoria N1 - N2 fino a Euro 3, con un autoveicolo di nuova immatricolazione di categoria N1 - N2:

Elettrico puro

Ibrido (Full Hybrid o Hybrid Plug In)

Metano (Mono e Bifuel)

GPL (Mono e Bifuel)

di classe ambientale Euro 6 ad esclusione dell'Elettrico puro.

Non si finanziano gli acquisti in leasing.





CHI PUO' PRESENTARE DOMANDA:

Micro, piccole e medie imprese (MPMI):

con sede operativa in Veneto

proprietarie di un autoveicolo per il trasporto in conto proprio di categoria N1 - N2 da destinare alla rottamazione, appartenente a una delle seguenti categorie:



Euro 0 - diesel

Euro 0 - diesel Euro 1 - diesel

Euro 2 - diesel

Euro 3 - diesel



PERIODO DI VALIDITA':

Il bando si articola in due fasi:



PRIMA FASE (risorse 2018)- Invio domande di contributo: entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando (12/10/2018)- Acquisto nuovo veicolo: dal 12/10/2018 al 31/12/2018- Cessazione di circolazione per rottamazione: dal 12/10/2018 al 15/04/2019



SECONDA FASE (risorse 2019)- Invio domande di contributo: dalla scadenza della prima fase fino al 28/02/2019- Acquisto nuovo veicolo: entro il 31/05/2019- Cessazione di circolazione per rottamazione: dal 12/10/2018 al 09/08/2019





GRADUATORIA

La Graduatoria per l’assegnazione del contributo resterà finanziabile per 3 anni e terrà conto anche dell’ordine cronologico di arrivo delle richieste, per cui si consiglia di non attendere.

PER INFORMAZIONI E CONSULENZA RIVOLGERSI A:

Area Trasporti Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - cell. 348/4429758

Area Associativa Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. - 045/8060813