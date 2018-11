CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L'INNOVAZIONE NEL TURISMO, INCONTRO A TORRI

In arrivo contributi a fondo perduto per l’innovazione del settore turistico ricettivo: se ne parlerà mercoledì 7 novembre alle ore 15 a Torri del Benaco, nell’auditorium San Giovanni di via per Albisano 1, in un incontro organizzato da Confcommercio Verona e Confidi Veneto in collaborazione con Valpolicella Benaco Banca. Per le Pmi del lago di Garda è una ghiotta occasione: sono infatti in arrivo contributi regionali a fondo perduto fino a un massimo del 30% per migliorare la qualità dell’offerta.

Come? attraverso opere edili o murarie e di impiantistica, strumenti tecnologici (compresi hardware e software), progettazione, collaudo e direzione lavori, attrezzature, macchinari e arredi, spese connesse all’ottenimento delle certificazioni di qualità, sicurezza, ambientali o energetica.

L’opportunità è rivolta alle piccole e medie imprese proprietarie o gestrici di strutture ricettive nel comparto alberghiero (alberghi, hotel, residenze turistico-alberghiere), all’aperto (villaggi turistici, campeggi) e complementari (alloggi turistici, case per vacanze, B&B, rifugi alpini).

Nella precedente edizione del bando, lo scorso anno, Confidi Veneto ha presentato l’80% delle domande che hanno ottenuto il contributo, per un totale di interventi di 12 milioni di euro. All’incontro di Torri interverrà Alberto Maddinelli, responsabile commerciale di Confidi Veneto.