DONNE IN NETWORK NELLA SFIDA DIGITALE, CONVEGNO ALL'UNIVERSITA' DI VERONA

“Donne in network nella sfida digitale” è l’evento di apertura di un ciclo di iniziative itineranti programmate da marzo 2019 a febbraio 2020 da un gruppo di lavoro composto da associazioni di professioniste e imprenditrici veronesi (AIDDA Veneto e Trentino Alto Adige, APIDonne confimiverona, Comitato Imprenditoria Femminile-CCIAA Verona, Federmanager Verona, Terziario Donna Confcommercio Verona, Verona Professional Women Networking), in collaborazione col Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona.



Il profondo cambiamento che stiamo vivendo, dovuto anche alla necessità di utilizzare sempre di più le tecnologie digitali, sia in ambito scientifico e produttivo che nei rapporti interpersonali, pone non poche sfide, che potranno essere superate condividendo conoscenza, esperienza ed impegno: un network di donne può fare la differenza.



Con quale priorità’ affrontare i problemi? Come rimuovere gli ostacoli che limitano l’accesso alle carriere tecnico-scientifiche, particolarmente avvertito alle ragazze? Quale ruolo possono giocare le Istituzioni? Cosa possiamo fare da subito per influire sul cambiamento anziché’ subirlo?



Professoresse universitarie, alunne, studentesse, professioniste ed imprenditrici dialogheranno per aiutare, con la loro esperienza, a dare delle risposte e a stimolare la riflessione su punti essenziali quali il ruolo della donna in un mondo sempre più’ digitale, le sfide tecnologiche-organizzative da affrontare e la necessità di formazione lungo l’intero arco di vita al fine di essere attrici del cambiamento.



Le più giovani avranno l'opportunità di dialogo con le relatrici accademiche e imprenditrici che hanno scelto di intraprendere un percorso improntato alla scienza e alla tecnologia in percorsi di successo. Gli interventi saranno l’occasione per mettere in risalto come le caratteristiche tipiche delle donne, quali sensibilità, curiosità, intraprendenza e senso di appartenenza, possano fare la differenza in un momento di grande cambiamento.

L’incontro inaugurale sul tema “Donne in network nella sfida digitale” che si terrà mercoledì 20 marzo 2019, dalle ore 18.00 alle 20.00, presso il Dipartimento di Informatica - Università di Verona, Strada le Grazie 15, Verona, includerà:



la presentazione del progetto e delle associazioni che lo promuovono;

una presentazione di scenari del futuro;

un confronto fra alunne e studentesse, che si affacciano al mondo del lavoro, e le imprenditrici e professioniste protagoniste di questo cambiamento.

Verranno inoltre introdotte le tematiche che verranno sviluppate in successivi incontri programmati fino all’11 Febbraio 2020 - Giornata Internazionale delle Donne e delle Ragazze nella Scienza -

Informatica per Industria 4.0, Data science intelligenza artificiale e big data, Neuromarketing e Sicurezza informatica - curati da ricercatrici universitarie del Dipartimento di Informatica dell’Università di Verona –



e illustrate le iniziative itineranti parallele tra le quali

corsi di programmazione (coding) per le alunne/i della scuola secondaria di primo grado;

visite ai laboratori di ricerca, Computer Science Park e Museo dell’Informatica dell’Università di Verona;

visite ad aziende avanzate tecnologicamente.



L’iniziativa, di respiro internazionale, ha l’intento di coinvolgere, accompagnare e sostenere le giovani donne che si affacciano a professioni in ambito scientifico-tecnologico-ingegneristico-matematico (STEM) promuovendo la crescita scientifica e professionale e sostenendole nel percorso non solo di formazione ma anche di realizzazione professionale in Italia.



L’iniziativa è inserita nel programma della manifestazione OTTOMARZO. FEMMINILE, PLURALE ed. 2019 promossa dall'Assessorato Pari Opportunità del Comune di Verona.

Per informazioni: