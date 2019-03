AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE MERCEOLOGICA, UN CORSO UNICO IN ITALIA

Solo Unionservices-Confcommercio Verona organizza, a livello nazionale, un corso per agenti di affari in mediazione merceologica al via il prossimo primo aprile: un'occasione da non perdere. Sono ancora disponibili pochissimi posti. Le lezioni si svolgerenno il lunedì e venerdì dalle 18.50 alle 23.00 nella sede scaligera di Confcommercio in via Sommacampagna 63/H.

Il corso, a numero chiuso, è autorizzato dalla Regione del Veneto e valido a livello nazionale per poter sostenere l'esame finalizzato all'iscrizione alla Camera commercio di competenza.

L’iniziativa nasce per rispondere all’esigenza di alcuni utenti che devono intraprendere la professione di mediatore merceologico, ma non riescono a trovare questo corso obbligatorio. Si tratta di un evento raramente proposto.

Cliccando qui sono disponibili tutte le informazioni e i riferimenti per iscriversi.

Per riservare un posto è necessario inviare la modulistica completa alla mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , fax 0458060850, oppure consegnarla in ufficio.