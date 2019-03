CONTRIBUTI PER LE PMI, SEMINARIO A CEREA

“Contributi e agevolazioni a favore delle micro, piccole e medie imprese" è il titolo del seminario informativo in programma martedì 2 aprile a partire dalle ore 20.30 all’Area EXP di Cerea (via Guglielmo Oberdan, 8). Il seminario, organizzato in collaborazione con Confcommercio Verona e Confidi Veneto è pensato per offrire agli imprenditori opportunità e strumenti per aumentare la competitività e affrontare l’innovazione tecnologica delle imprese; è aperto a tutti gli imprenditori operanti nell’ambito del Distretto Le Terre Piane.

Si parlerà di contributi alle imprese femminili, aggregazioni di imprese per l'innovazione, contributi alle imprese di pianura per investimenti, alternanza scuola-lavoro, credito d'imposta per i registratori di cassa nuovi. Iscrizioni online compilando il form al seguente link: CLICCA QUI.