INCONTRALAVORO, GIORNATA DI RECRUITING

Mercoledì 15 maggio si terrà su tutto il territorio regionale la terza edizione di IncontraLavoro, la giornata di recruiting promossa da Regione del Veneto e Veneto Lavoro in collaborazione con i Servizi pubblici per l’Impiego con l'obiettivo di offrire un’occasione di incontro tra imprese e candidati alla ricerca di un lavoro. Nella provincia di Verona saranno tre le sedi degli incontri.

Durante la giornata aziende e agenzie per il lavoro avranno a disposizione un desk dedicato dove svolgere i colloqui con i candidati preselezionati dagli operatori dei Centri per l'Impiego sulla base dei curricula e delle richieste delle imprese.



La partecipazione all’evento e il servizio di incrocio domanda offerta sono totalmente gratuiti. Le aziende e le agenzie interessate a partecipare possono contattare i Centri per l’Impiego che aderiscono all’iniziativa come indicato su ClicLavoro Veneto: per ulteriori informazioni cliccare qui.