LA TAVOLA DA RECORD, EVENTO DA NON PERDERE

Countdown per “La Tavola da Record”, l’evento conviviale in programma domenica 19 maggio a Pastrengo che vuole riunire duemila persone attorno a una tavolata di 800 metri immersa nella natura della suggestiva città murata. Fino al 9 maggio sarà possibile acquistare i ticket a 25 euro, dopo di che il prezzo aumenterà. I bambini dai 4 agli 11 anni pagano 15 euro, gratuità per i bimbi sotto i 4 anni. L’iniziativa firmata da Confcommercio Verona in collaborazione con amministrazione comunale di Pastrengo ha come special partner Riseria Ferron, Salumificio Pavoncelli, Housing First; madrina la nuotatrice Virginia Tortella, ribattezzata “La Rana del Garda”.

Il menù prevede risotto basilico e burrata preparato dallo chef Ferron, salumi misti, formaggi tipici, vini del territorio. Un evento pensato per riproporre il bello e sano folklore veneto, aggregare e divertire, divulgare il progetto mondiale Housing First, cui sarà devoluto parte del ricavato dell’iniziativa e, stabilire un record che sarà svelato durante l’evento.

Per info e prenotazioni:

Email: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Tel e Whatsapp: 3470465959 - 3333728625

www.latavoladarecord.online