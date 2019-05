Mercoledì 29 maggio la sala convegni del Banco BPM di Verona ha ospitato la conferenza stampa di presentazione dei risultati e la premiazione degli istituti scolastici vincitori dei concorsi delle “Libriadi 2018/2019”, iniziativa giunta all’11esima edizione. Sono intervenuti gli organizzatori delle Libriadi, promosse dall’associazione librai Ali Confcommercio Verona, le librerie coinvolte nel progetto, gli sponsor, gli enti patrocinanti e rappresentanti istituzionali.

Al tavolo, l’assessore alla cultura della Regione Veneto Cristiano Corazzari, il presidente nazionale e provinciale di Ali-Confcommercio Paolo Ambrosini, Giuseppe Venturini del MIUR – Ufficio Scolastico Regionale Veneto e Alberto Melotti, responsabile Commerciale Direzione Territoriale Verona e Nord Est BPM.

Questa la carta d’identità della manifestazione:

Istituti coinvolti

22 istituti dei quali 7 della città e 15 della provincia di Verona.



Classi

181 classi in totale 3850 alunni circa per progetto Libriadi 2018/19

28 classi scuola primaria 549 alunni e 153 classi scuola secondaria 3301 alunni



Docenti

Circa 362 docenti di scuola primaria, secondaria I° e II° coinvolti.



Alunni

3850 alunni coinvolti complessivamente nelle attività frontali (incontri autori, Olimpiadi del libro, concorsi vari, incontri con autori fuori concorso)

581alunni e 60 docenti circa hanno raggiunto le sale per le finalissime, dei quali 444 circa con trasporti gratuiti.



Concorsi

Concorso Logo per la scuola primaria classi 1° (premiazioni svolte sabato 11 maggio) presso sala congressi della Banca BPM, 8 classi 140 bambini con genitori

Concorso Titolo per la scuola primaria classi 1° (premiazioni svolte sabato 11 maggio) presso sala congressi della Banca Popolare di Verona,

Concorso Maratonina di lettura per la scuola primaria classi 2° per un totale di 5 classi e 77 alunni (premiazioni svolte sabato 11 maggio alla presenza di 300 tra genitori insegnanti e bambini) presso sala congressi della Banca BPM.

Olimpiadi del libro 3° primaria e 1°-2° secondaria (finali e premiazioni 15 e 20 maggio) presso la sede di Confcommercio e le sale offerte da Banco BPM, classi 22 alunni 444.

Adotta l’autore scuola primaria classi 4° e 5°, scuola secondaria e scuola superiore per un totale 1422 alunni + pubblico genitori e istituzionale presente al concorso.

Storie di rimando per la scuola primaria classi 5° e scuola secondaria 1° per un totale di 3 classi e 60 alunni.

Concorso FAIR-PLAY tutti gli istituti e classi partecipanti.





Incontri con autori coinvolti nei concorsi

Autori coinvolti: David Conati, Lodivica Cima, Giuseppe Catozzella, Elisa Cordioli, Pierdomenico Baccalario, Luca Azzolini Paola Zannoner, Andrea Franzoso e Carlo Greppi.





Incontri con autori sul territorio organizzati dalle librerie Libriadi 2018/2109 e in collaborazione con enti o associazioni e per formazione

Autori coinvolti: Simonetta Agnello Hornby, Simona Atzori, Mohamed Bà, Giorgia Benusiglio, Matteo Bussola, Alberto Rossetti, Andrea Franzoso, Enrico Galiano, Fabio Geda, Antonio Ferrara, Anna Cerasoli, Mario Sala Gallini, marco Malvaldi, Massimo Recalcati (prossimamente) Maria Rita Parsi, Paola Barbato, Daniele Cassioli, Anna Cerasoli, Riccardo Gazzaniga, giacomo Mazzariol, Paola Peretti, Francesco Sole, Sofia Viscardi, Andrea valente, Umberto Guidoni e decine di altri eventi per una partecipazione stimata di circa 15.000 persone.



Eventi frontali organizzati nelle scuole

Incontri con autori coinvolti nel progetto Libriadi 2018/19: 91

Manche nelle scuole di Olimpiadi del libro: 25.

Manche finali Olimpiadi del libro presso Maggioscuola: 11.

Maratonina di lettura: 5.

Adotta l’autore: 13.



Totale eventi frontali 145



Giochi organizzati:

20 giochi per 466 domande circa.



Trasporti:

14 Bus gratuiti per la provincia di Verona



Sostegno al progetto:

Contribuito e sostegno del progetto 4 enti istituzionali (2 provinciali, uno regionale e uno nazionale ) e 17 sponsor privati.



Altre iniziative:

ALI-Confcommercio contribuisce all’organizzazione di altri eventi e manifestazioni culturali in collaborazione con gli enti del territorio, come Tocatì.



