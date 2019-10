FASHION RETAIL 4.0, LA PAROLA AGLI ESPERTI

Imprenditori del sistema distributivo moda, piccole e medio imprese dei centri storici, docenti e studenti universitari in Comunicazione si ritroveranno lunedì 21 ottobre per fare il punto della situazione sul Fashion Retail in Veneto e valutare assieme le nuove prospettive e sfide poste dai mercanti 4.0. L'appuntamento è al Campus di Mestre, via dei Salesiani, 15, 30174 Venezia-Mestre a partire dalle 9.45.

Esperti del settore e docenti universitari forniranno un chiaro quadro sulla situazione attuale, guidando gli imprenditori a una più chiara comprensione dei bisogni del cliente contemporaneo e delle nuove teorie e tecniche di comunicazione e vendita alla portata delle piccole e medie imprese del settore moda. I partecipanti avranno inoltre l'occasione di ricevere una lettura dello stato dell'arte della propria azienda da parte degli studenti del Dipartimento di Comunicazione dell'Università IUSVE.

Questo il programma:

SALUTI ISTITUZIONALI

Presidente Federazione Moda Italia dott. Renato Borghi

Presidente Federazione Moda Italia Veneto dott. Giannino Gabriel





10.00 - 10.30

IL PUNTO SUL CONTESTO ECONOMICO DEL SISTEMA DISTRIBUTIVO DELLA MODA IN VENETO

Segretario Generale Federazione Moda Italia dott. Massimo Torti



10.30 - 10.50

IL CLIENTE 4.0: ANALISI DEI NUOVI CONSUMATORI CON BISOGNI, ATTESE E DESIDERI

Dott. Giovanni Vannini



11.00 - 11.20

EXHIBITION DESIGN E NEURORETAIL: IL NEGOZIO DEL NUOVO MILLENNIO TRAMITE LE TECNICHE DELLE NEUROSCIENZE

Dott. Mariano Diotto



11.30 - 12.00

STORE 4.0: IL MONDO DIGITALE E SOCIAL A SERVIZIO DEL NEGOZIO E DELLE VENDITE

Dott. Walter Macoring



12.00 - 12.45

TALK SHOW

Confronto tra 4 imprenditori testimonial veneti

Modera dott. Massimo Torti Segretario Generale Federazione Moda Italia



12.45 - 13.00

CONCORSO

Trasformazione 4.0: un'opportunità straordinaria tra formazione ed esperienza nel fashion retail



13.00 - 14.00

APERITIVO CONCLUSIVO





La partecipazione è gratuita, l'iscrizione è obbligatoria: CLICCA QUI PER ISCRIVERTI