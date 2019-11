CONFCOMMERCIO VERONA PROTAGONISTA DEL FESTIVAL DELLA SCIENZA

Sinergie per la città. Dal 15 al 24 novembre Palazzo Orti Manara ospiterà la rassegna “Oltre la Luna” e diverrà una sorta di temporary museum. Inoltre l'associazione Festival della Scienza di Verona (organizzatrice della manifestazione), assieme all'Accademia di Belle Arti e in particolare al corso di design “De.School” tenuto dal prof. Sotirios Papadopoulos, presenterà due progetti di contaminazione artistica. Il primo prevede il coinvolgimento di Confcommercio (partner del Festival) nel promuovere l'attività degli iscritti: alcune imprese (hotel, ristoranti, negozi) entreranno a far parte del circuito del Festival grazie a una mappa che indicherà le opere realizzate dagli aspiranti designer dell'Accademia, i quali hanno realizzato prototipi in “3D” ispirati alla Luna e allo spazio.

"Sulla terra, il regno Umano è condannato alla Pesantezza - afferma Papadopoulos - Bisogna “volare” creando sempre del Design che si basa sul pensiero laterale. Incentivando le capacità di trovare analogie ed associazioni tra forme, cose e leggi della Natura che si pensava non esistessero. Noi alla De.School dell’Accademia di Belle Arti di Verona cerchiamo sempre di inserire il “fattore di disturbo” in ogni progetto; cosa che provoca reazioni a catena del tipo associativo, deduttivo o analogico, contribuendo allo sviluppo delle soluzioni del problema. Nei sistemi caotici, le cose semplici e banali, inserite in un processo iterativo acquisiscono un forte potere Creativo".

Le realtà commerciali che intendono richiedere una convenzione col Festival per essere inseriti nel circuito possono mandare l'adesione entro l'8 novembre all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Il secondo progetto prevede il coinvolgimento dell'Accademia di Belle Arti e dell'Associazione nazionale donne del Vino (in particolare della Cantina Benazzoli): “Ci sembrava importante celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna realizzando etichette speciali realizzate dagli allievi dell'Accademia di Belle Arti, dedicate all'allunaggio e alle donne scienziate, ancora poco conosciute, che hanno contribuito a migliorare le ricerche in ambito aerospaziale” hanno dichiarato i responsabili della cantina.

Le bottiglie saranno esposte all'interno delle sale del Palazzo Orti Manara durante tutta la durata del festival. La rassegna nasce da un'idea di quattro donne manager che hanno saputo andare oltre non solo alla Luna ma anche alle difficoltà di far nascere e sviluppare un sogno in una città cosi importante e complessa come Verona. A ispirarle sono state alcune donne della storia (Maragaret Hamilton sviluppò il software di bordo dell'Apollo 11). I progetti verranno presentati domenica 24 novembre alle 11 a Palazzo Orti Manara.