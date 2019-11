LA REGIONE PREMIA IL DISTRETTO DEL COMMERCIO E DEL TURISMO DI MALCESINE

Brillante risultato per il Distretto del Commercio e del Turismo di Malcesine, beneficiario del contributo a fondo perduto della Regione Veneto grazie al progetto “Malcesine comunità attrattiva” classificato settimo a livello regionale (su 57 progetti presentati) e primo a livello provinciale. Il progetto prevede un contributo di 250 mila euro a fronte di investimenti per 1.321.520 euro. “Il nostro approccio, basato sulla condivisione e sull’identificazione di precise soluzione ai bisogni reali ha ottenuto un risultato che ci lusinga e ci sprona a continuare sulla stessa strada”, spiega l’assessore al commercio Isabella Renaldini. “Il sistema dei Distretti ha portato questo primo importante risultato”, commenta il Presidente di Confcommercio Verona, Paolo Arena. “E’ la dimostrazione che la partecipazione di tutti gli attori economici e sociali di un Comune porta alla sua valorizzazione. Vediamo ora di dare contenuti anche agli altri 9 Distretti del Commercio riconosciuti nella provincia di Verona”.





“Tutte le 45 attività specifiche previste - aggiunge Renaldini - sono nate e si svilupperanno grazie alla collaborazione con Confcommercio Verona, in simbiosi con gli Uffici Comunali e i rispettivi Funzionari ed Amministratori. Tra gli aspetti più rilevanti che saranno realizzati ci sono percorsi di partecipazione ed informazione su aspetti complessi e rilevanti di mobilità e cura urbana”. La realizzazione del progetto inizierà con una prima serie di incontri e l’attivazione di alcune azioni già dal prossimo dicembre.



“L’obiettivo - conclude l'assessore di Malcesine - è quello di realizzare il complesso e affascinante lavoro “del sarto”: tessere insieme il duro lavoro, la fantasia e l’energia per i cittadini della nostra comunità, riuscendo proprio grazie a questa attività ad attrarre flussi di visitatori e turisti che vengano a soggiornare e visitare il nostro paese. In tre parole, ‘Malcesine Comunità Attrattiva’”.