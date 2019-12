GOMMISTI, SCUOLA E IMPRESA INSIEME PER L'ABILITAZIONE

Una partnership di successo quella tra la scuola professionale Scaligera Formazione ENGIM e Lazzarini Pneusevice (storico socio di Confcommercio Verona), Cormach, Bridgestone, Commerciale LMV, quattro imprese che hanno contribuito, insieme alla scuola, alla realizzazione del primo corso regionale valido per l’Abilitazione Professionale all’attività di gommista. Un esempio virtuoso di formazione collaborativa, tra scuola e impresa.

Recentemente si è concluso a Verona questo percorso formativo di 250 ore ridotto a 150 ore per i responsabili tecnici di imprese di autoriparazione in possesso dell’abilitazione dell’attività di meccatronica o di carrozzeria, con la consegna ai 14 partecipanti della “Dichiarazione di attestazione dell’abilitazione” conseguita.

Questo nuovo laboratorio, dedicato dalla scuola professionale di Verona ai gommisti, completa il progetto della “Carrozzeria 360°” iniziato due anni fa, in collaborazione con Autocolor, con lo scopo di creare un luogo formativo a 360° su tutto il mondo Automotive e un modello formativo fortemente integrato con le imprese.

Questo percorso di fatto va a superare l’obbligo precedente, che richiedeva di svolgere almeno un anno di lavoro alle dipendenze di un’impresa del settore, prima di ottenere l’abilitazione. Il corso fa riferimento all’Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 2018, che stabilisce gli “standard minimi dei corsi di qualificazione professionale per Responsabile tecnico delle attività di Carrozzeria e Gommista” e alla DGR 1681/2018 della Regione Veneto, che ha disciplinato i percorsi formativi relativi alle abilitazioni per le attività dell’autoriparazione.

“Si è trattato non solo del primo corso concluso in Veneto, ma anche del primo laboratorio attrezzato con le nuove tecnologie del settore, allestito all’interno di una scuola per la formazione volta all’abilitazione professionale”, spiega Gabriele Lazzarini titolare di Lazzarini Pneuservice di Verona che ha messo a disposizione la sua esperienza per la docenza del corso. “Quando la mia azienda mi ha chiesto di sviluppare un corso per formare dei Tecnici nelle attività di Gommista da tenere all’interno di una scuola professionale della nostra città, ho accettato la sfida con entusiasmo, consapevole che così facendo sarà possibile offrire, non solo agli adulti ma anche agli studenti della scuola, una formazione professionalizzante in linea con le esigenze specifiche di questo settore. Sono pienamente soddisfatto dei risultati che abbiamo ottenuto”.