ECONOMIA E POLITICA INSIEME PER LO SVILUPPO, CONVEGNO A COSTERMANO

E' in programma sabato 15 febbraio il convegno dal titolo “L’interdipendenza tra Economia e Politica per lo sviluppo delle imprese locali”, organizzato da Matteo Grigoli, Presidente dell’Associazione Culturale San Marco Evangelista. L’evento, con inizio previsto alle ore 10 presso la Sala Civica di Costermano sul Garda, si concentrerà su un tema di interesse crescente: l’importanza del costante dialogo tra politica ed economia per favorire lo sviluppo dell’attività imprenditoriale. Interverranno Ivan De Beni – Presidente Federalberghi Lago di Garda; Paolo Artelio – Vicepresidente Confcommercio Verona; Daniele Salvagno – Presidente Coldiretti Verona; Mirco Campagnari – Presidente Confartigianato Comprensorio Verona Nord Ovest; Manuel Scalzotto – Presidente della Provincia; Enrico Corsi – Consigliere Regione Veneto; Paolo Paternoster – Parlamentare comm. Finanze; Paolo Borchia – Europarlamentare.



“Si tratta di un’occasione per parlare del futuro, per capire come poter costruire la “Verona” del prossimo decennio preparandola alle sfide che il mondo ci propone”, spiega Grigoli, che fungerà da moderatore in un incontro con diverse personalità dello scenario politico ed economico veronese che vuole discutere la necessità di un collegamento costante tra le parti attive. "Politica ed economia hanno bisogno di un confronto continuo sui problemi che incontrano quotidianamente e sul come risolverli. Spesso ci si chiede quanto politica ed economia possano essere settori collegati e se effettivamente siano in grado di sostenersi a vicenda. La conferenza affronterà questa tematica portando esempi concreti del sostegno e dell’aiuto reciproco che possono darsi queste parti per lo sviluppo economico". Grigoli è un imprenditore che negli anni si è dimostrato attivo nelle attività di valorizzazione del territorio collaborando con l’Amministrazione locale.

Il convegno è una nuova occasione, aperta a tutti gli interessati, e un primo passo per iniziare a creare una rete di collaborazione tra imprenditori, rappresentanti di categoria e mondo politico per contribuire in modo sempre più efficiente allo sviluppo della provincia.