CORONAVIRUS, IN GAZZETTA UFFICIALE MISURE PER LE IMPRESE

Sulla Gazzetta Ufficiale di lunedì 2 marzo è stato pubblicato il Decreto Legge numero 9 che riporta le misure urgenti di sostegno a famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Tra le disposizioni salienti per le imprese vi sono quella nell’articolo 8 che sospende i versamenti di ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero fino al 30 aprile 2020. Le imprese turistico ricettivo, le agenzie di viaggio e i tour operator potranno effettuare detti versamenti in un’unica soluzione senza sanzioni ed interessi entro il 31 maggio 2020.

L’articolo 17 prevede la possibilità di accedere alla cassa integrazione in deroga per i lavoratori per un periodo massimo di un mese e fino ad un importo massimo, per il Veneto, di 40 milioni di euro. Per accedere alle domande di Cig bisognerà attendere il decreto attuativo della Regione, cui seguirà l’erogazione da parte dell’Inps.

L’articolo 28 è dedicato al rimborso dei titoli di viaggio e dei pacchetti turistici: contiene tutta una serie di fattispecie che renderanno possibile la restituzione dei medesimi agli utenti.



L'Italia intanto lavora a una vera e propria "manovra anti-coronavirus", forte del sostegno già assicurato da Bruxelles che, per voce del commissario Paolo Gentiloni, si prepara a fare "tutto il necessario" per evitare che l'emergenza faccia sprofondare l'intera economia del Vecchio continente. Il governo cerca di accelerare per portare in Aula già mercoledì - giorno in cui è previsto l’incontro con le parti sociali a Palazzo Chigi sull'emergenza Coronavirus - la richiesta di margini in deficit per 3,6 miliardi da spendere per un nuovo, ulteriore decreto atteso nel fine settimana.