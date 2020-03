COVID-19 E CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

Il Decreto legge numero 18/2020 ha previsto norme speciali in tema di ammortizzatori sociali per tutto il territorio nazionale per l’emergenza sanitaria in atto. Vediamole nell'analisi di Confcommercio Verona.



AZIENDE FINO A 5 DIPENDENTI



Per le aziende che hanno fino a cinque dipendenti è stata prevista la Cassa Integrazione in Deroga (CIGD) per un periodo di nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020 limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. La CIGD viene attivata da un provvedimento delle Regioni.



Oggi, venerdì 20 marzo, è stato raggiunto in videoconferenza l’Accordo Quadro tra Regione Veneto e parti sociali per la Cassa integrazione in deroga. Questo accordo ora dovrà essere firmato da tutte le parti e verrà portato in Giunta Regionale per la sua approvazione martedì 24 marzo p.v., solo allora l’accordo si potrà considerare ufficiale.



Da lunedì la Regione e le parti sociali saranno al lavoro per perfezionare le linee guida necessarie per disciplinare la procedura di richiesta della CIGD da parte delle aziende. Si auspica che queste possano essere pronte al più presto.



Per le aziende fino a cinque dipendenti la domanda di CIGD verrà fatta direttamente sul portale telematico regionale senza bisogno di alcuna consultazione sindacale preventiva.

Le domande per l'accesso alla Cassa integrazione in Deroga da parte delle imprese del Veneto in difficoltà a causa dell'emergenza coronavirus potranno essere inoltrate esclusivamente per via telematica tramite il servizio online di ClicLavoro Veneto CO_Veneto - Comunicazioni Obbligatorie.

Non è consentito l’invio tramite altre modalità (fax, email, ecc.)

La data di avvio della procedura e della possibilità di invio delle domande di Cigd sarà comunicata a breve sui portali di Veneto Lavoro e ClicLavoro Veneto, www.cliclavoroveneto.it.

La CIGD verrà pagata direttamente dall’INPS ai lavoratori.

AZIENDE DEL COMMERCIO CON PIU’ DI 50 DIPENDENTI



La situazione di queste aziende verrà probabilmente chiarita dall’accordo regionale.



Secondo una nostra lettura della normativa queste aziende dovrebbero poter ricorrere inizialmente alla CIGD per poi eventualmente attivare in un secondo momento una procedura di Cassa Integrazione Straordinaria (CIGS) per crisi.



Per queste aziende, nel caso di attivazione della CIGD, sarà necessario un accordo che potrà essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.



Confcommercio Veneto sta predisponendo un’ informativa da inviare alle organizzazioni sindacali per il tramite degli Enti Bilaterali per attivare questo tipo di domanda di CIGD.



Questa informativa verrà messa a disposizione di aziende e consulenti non appena verrà ufficializzato l’accordo quadro sulla CIGD da parte della Regione, al fine di canalizzare in maniera omogenea un documento unico e condiviso.



Sarà nostra cura aggiornare sull’argomento nel momento in cui ci saranno novità certe.