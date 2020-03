CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA, NUOVA INFORMATIVA

A seguito delle precisazioni riportate il 27 marzo nelle linee guida per la presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga per la Regione Veneto è stato predisposto un nuovo modello di informativa concordato con le organizzazioni regionali di categoria dei lavoratori Filcams, Fisascat e Uiltucs. Evidenziamo che, in accordo con i sindacati, restano valide le informative inviate con il vecchio modello fino ad oggi, 30 marzo 2020.



In allegato i nuovi modelli per i settori del commercio e del turismo.

Settore commercio

Settore turismo