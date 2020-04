ORDINANZA REGIONALE, UN CARTELLO DA ESPORRE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI

In seguito all’ordinanza della Regione Veneto di venerdì 3 aprile che impone l'utilizzo di mascherina e di guanti per entrare nei punti vendita che posso rimanere aperti, Confcommercio Verona ha predisposto un cartello utile per avvisare la clientela che può essere affisso all'ingresso. Il testo del cartello evidenzia la nuova direttiva e ricorda come sia necessario rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro; il mancato rispetto delle prescrizioni può comportare sanzioni e l'allontanamento dall’esercizio.

Per scaricare il cartello clicca qui