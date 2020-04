FEDERALBERGHI GARDA VENETO E ALBERGATORI DI CONFCOMMERCIO, DONAZIONE ALL'ORLANDI

In questo periodo di emergenza e nonostante la situazione non certo felice in cui versa il settore del turismo, Federalberghi Garda Veneto e l’Associazione Albergatori di Verona, entrambe aderenti a Confcommercio Verona, si sono mobilitate per sostenere il sistema sanitario, duramente messo alla prova dall’emergenza Coronavirus, devolvendo la somma di 5.000 euro a favore dell’Ospedale Orlandi di Bussolengo che ha visto recentemente la riapertura di due piani per accogliere circa 70 pazienti.

L’Orlandi in questi ultimi anni è stato teatro di molte polemiche legate alla forte riduzione di posti letto voluti dalla Regione Veneto e alla chiusura del Pronto Soccorso. Le due associazioni di categoria legate al turismo hanno sempre sostenuto l’importanza di mantenere attiva la struttura ospedaliera di Bussolengo fondamentale per far fronte alle urgenze e ai bisogni sanitari dei milioni di turisti che visitano la città e il lago di Garda e che speriamo torneranno presto a farlo.