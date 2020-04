LIBRERIE E NEGOZI DI ABBIGLIAMENTO PER BAMBINI, SERVE PEC AL COMUNE DI VERONA

Su indicazione dell’assessore alle attività economiche del comune di Verona, Nicolò Zavarise, Confcommercio Verona consiglia, per le librerie ed i negozi di abbigliamento per bambini con sede dell’attività nel comune di Verona, di inviare una Pec all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. per comunicare le due giornate settimanali di apertura scelte e gli orari nel quale l’attività rimarrà aperta al pubblico. Per le attività di altri comuni, si consiglia di contattare gli uffici comunali in modo da verificare se è opportuna o necessaria un'analoga comunicazione.

Le attività di libreria e di negozio di abbigliamento per bambini dovranno rimanere chiuse nei giorni festivi e pre festivi così come stabilito dall’ordinanza numero 40 della regione Veneto: chiusura quindi obbligatoria per 18 e 19 aprile, 24, 25 e 26 aprile, 30 aprile, 1,2 e 3 maggio 2020.