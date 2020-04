NUOVO DPCM: LE DATE DELLA "FASE 2"

Il nuovo Dpcm anticipato la sera del 26 aprile dal presidente del Consiglio Conte contiene le misure relative alla "fase 2" dell’emergenza coronavirus e sarà in vigore dal 4 fino al 17 maggio. Ma solo il 18 maggio riaprono gli esercizi commerciali al dettaglio (con mostre, musei ed allenamenti nei campi sportivi), mentre il primo giugno riaprono ristoranti, bar e servizi alla persona (parrucchieri, barbieri, centri estetici). Dal 4 maggio sarà consentito l'asporto per la ristorazione (che in Veneto è già permesso su prenotazione).

Confcommercio invita le imprese ad attendere le linee guida governative ed eventualmente regionali prima di sostenere acquisti di qualsiasi tipo.