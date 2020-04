DECRETO DI APRILE, LE ANTICIPAZIONI: 13 MILIARDI PER GLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

Nel prossimo decreto di aprile il Governo "confermerà molte misure" già inserite nel decreto Cura Italia e stanzierà "13 miliardi sugli ammortizzatori sociali, per ulteriori 9 settimane di copertura". Lo ha detto la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, ospite di Corriere Tv. La Cig, ha spiegato, sarà "utilizzabile fino a fine dicembre 2020". Il divieto di licenziamento, previsto dal dl Cura Italia fino a metà maggio, "verrà prorogato", ha inoltre affermato la ministra. E ha aggiunto: “Abbiamo un ventaglio di tutele per le imprese e per i lavoratori che consente di mantenere il lavoratore all'interno dell'impresa, accanto agli strumenti che danno liquidità”.

L’obiettivo del Governo, ha proseguito Cataldo, è “cercare di evitare l'aumento della disoccupazione o la chiusura delle attività imprenditoriali". Alle Regioni, quale seconda quota delle risorse per il finanziamento dei trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga in favore dei datori di lavoro privati, dovrebbero essere destinati 1,7 miliardi di euro: per il Veneto, sarebbero previste risorse per un totale di quasi 270 milioni di euro, di cui circa 99 milioni assegnati con il Dm del 24 marzo e poco più di 170 milioni di euro da assegnare.