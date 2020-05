BANDO PER ATTIVITÀ ISCRITTE NELL’ELENCO LUOGHI STORICI, CI PENSA CONFIDITER

La Regione Veneto ha aperto il Bando dedicato alle attività storiche iscritte nell’elenco dei Luoghi storici del Commercio alla data del 30 aprile 2020. Gli interventi ammissibili sono legati alla messa in sicurezza degli ambienti (sanificazione, DPI, arredi per il distanziamento sociale ecc), soluzioni digitali ad esempio per gestire la vendita on-line o la spesa a domicilio, ma anche l’acquisto di cicli o motocicli per uso aziendale per la consegna a domicilio.

Beneficiari sono: attività commerciali al dettaglio su area privata (ad esclusione delle attività di vendita di generi alimentari, di prima necessità e il commercio su area pubblica); attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande; attività artigianali, con annessa attività di vendita.

L’importo di spesa ammessa va da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 8.750 euro.



Per le pratiche contattare Confiditer entro il 29 maggio al 371.4585839 - Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

CLICCA QUI PER VISUALIZZARE IL BANDO