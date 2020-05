CASSA IN DEROGA E ASSEGNO FIS, LE NOVITA'

Il DL n. 34/2020 ha previsto disposizioni in materia di prolungamento delle integrazioni salariali che, per quanto riguarda i nostri settori, sono rappresentate dall’assegno ordinario Fis e dalla Cassa integrazione in deroga. La Regione Veneto il 25 maggio ha emanato le linee guida per le richieste delle ulteriori quattro settimane di Cassa integrazione in deroga previste per la nostra Regione rispetto alle nove settimane precedentemente previste.

A seguito delle modifiche apportate da tali disposizioni sono stati adattati i modelli di informativa concordati in precedenza con le organizzazione regionali di categoria dei lavoratori Filcams, Fisascat e Uiltucs e precedentemente utilizzati.

I nuovi testi vanno compilati, sottoscritti dall’azienda ed inviati alle PEC degli Enti Bilaterali di riferimento a seconda del CCNL applicato:



Aziende che applicano il CCNL Terziario: Ente Bilaterale del Commercio e dei Servizi della provincia di Verona

PEC : Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Aziende che applicano i CCNL del settore Turismo: Ente Bilaterale del Turismo del Veronese

PEC: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

Si precisa che non è necessario inviare altre PEC alle parti sociali. Si precisa inoltre che potranno utilizzare questa procedura tutte le aziende indipendentemente dalla loro iscrizione o meno agli Enti Bilaterali.

Per quanto riguarda la procedura prevista per la richiesta dell’assegno ordinario FIS il verbale di accordo firmato dalle organizzazioni sindacali anche in via telematica verrà poi restituito a cura dell’Ente bilaterale di riferimento alla PEC che ha spedito la documentazione. Pertanto, per maggiore praticità operativa, i consulenti sono invitati ad inviare le domande dei propri clienti attraverso la PEC dello studio.

Riportiamo in allegato i file dei nuovi modelli da utilizzare.

CLICCA QUI PER IL MODULO CIGD

CLICCA QUI PER IL MODULO ACCORDO SINDACALE FIS

CLICCA QUI PER LA LETTERA AZIENDALE PER FIS