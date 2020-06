DISCOTECHE VERSO LA RIAPERTURA, ARTELIO: ALLENTARE LE LIMITAZIONI

Il mondo delle discoteche, particolarmente presente e attivo in Veneto, attende il prossimo Decreto del presidente del Consiglio dei ministri che, alla scadenza delle misure adottate dal precedente fino a domenica prossimo, da lunedì dovrebbe dare il via libera alla ripresa delle attività anche dei locali da ballo. Oggi a Roma si è tenuto un sit-in con cui la categoria ha chiesto una data certa per la riapertura, linee guida precise e supporti concreti alle attività.



"Abbiamo incontrato tutti i gruppi parlamentari e tutti ci hanno assicurato ascolto e risposte veloci – spiega Paolo Artelio, presidente provinciale di Verona e vice presidente nazionale del Silb di Confcommercio – Ora confidiamo che le misure di limitazione con cui i nostri locali riapriranno vengano allentare quanto prima. Perdere l'attività dei mesi estivi equivarrebbe a restare chiusi un anno e mezzo. Chiediamo aiuti al governo anche per evitare l'ingresso della malavita".

A quanto è dato sapersi, il ballo sarà consentito solo negli spazi esterni; chi balla dovrà mantenere una distanza interpersonale di 2 metri, cioè il doppio di quella che va rispettata ordinariamente, anche fuori dalla pista; la mascherina andrà sempre indossata tutte le volte che non sarà possibile rispettare il droplet ordinario di 1 metro; ogni locale deve rimodulare la sua capienza massima, anche con l’utilizzo di contapersone per monitorare gli accessi, e il numero degli addetti alla sorveglianza.



"C'è una legittima domanda di divertimento da parte dei più giovani che è emersa anche con sfumature non positive in queste settimane. È una domanda che va ascoltata e a cui va data una risposta seria da parte di professionisti – riprende Artelio – I nostri associati hanno esperienza e fanno molta formazione sulla sicurezza, sono attrezzati con personale dedicato e spazi adeguati. Per questo ci sentiamo in dovere di riaprire quanto prima, anche se non ci sarebbero le condizioni economiche. Dobbiamo fare la nostra parte per evitare che si continuino a verificare episodi spiacevoli nei centri città legati alla movida. Esistono i luoghi di divertimento per i giovani, sono luoghi sani e sicuri, con personale preparato. Abbiamo una precisa funzione sociale a cui ci sentiamo chiamati a rispondere".