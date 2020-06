PREVENZIONE DEL COVID NELLE STRUTTURE RICETTIVE, MARTEDì WEBINAR

Federalberghi Garda Veneto e Associazione Albergatori di Verona e Provincia aderente a Confcommercio Verona, in collaborazione con l’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda, organizzano per martedì 30 giugno dalle ore 10.30 alle ore 11.30 un Webinar di approfondimento circa la prevenzione del Covid-19 all’interno delle strutture ricettive. L’evento si rivolge a titolari, direttori e collaboratori delle strutture ricettive associate, per puntualizzare gli aspetti della prevenzione del Covid-19 e della possibile gestione di un caso sintomatico, nell’obiettivo di garantire e trasmettere una maggiore tutela nonché sicurezza ai propri ospiti.



I relatori saranno il Dott. Maurizio Solbiati e il Dott. Damiano Bragantini entrambi medici specializzati in malattie infettive. Moderatori Mattia Boschelli, direttore Federalberghi Garda Veneto e Paolo Caldana segretario dell'Associazione Albergatori di Verona e Provincia.



Dopo i saluti introduttivi della Dott.ssa Francesca Puntin, direttore operativo dell'Ospedale Pederzoli, si affronteranno varie tematiche: il giusto approccio e la comunicazione delle linee guida al cliente; la gestione di un caso sintomatico all'interno della struttura; il tampone al cliente, un opportunità da cogliere.

Il webinar rappresenta parte integrante della convenzione stipulata poco tempo fa tra gli operatori turistici del lago associati a Federalberghi Garda Veneto e l’Ospedale Pederzoli che prevede anche la possibilità di uno screening sierologico a titolari e dipendenti.

