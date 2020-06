VENTITRÈ "PROMOSSI" AL PRIMO CORSO PER MEDIATORI IMMOBILIARI IN VERSIONE ONLINE

Si è concluso con successo il primo corso per mediatori immobiliari online di Confcommercio Verona, riconosciuto dalla Regione Veneto e valido su tutto il territorio nazionale. La nuova modalità di formazione a distanza in diretta ha permesso ai partecipanti di sfruttare il lockdown per formarsi, restando attivi anche in un periodo difficile, con una modalità interattiva mai utilizzata prima per questa tipologia di corsi. Tutti i 23 partecipanti hanno concluso il corso con successo e sono riusciti a creare un network che potrà permettere future collaborazioni professionali.

E ora sono aperte le iscrizioni al prossimo corso! Per informazioni inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.