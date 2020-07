TUTELARSI DAI RISCHI DELL'EMERGENZA COVID, UN WEBINAR DA NON PERDERE

"Covid e legge 81/2008: aspetti giuridici ed evoluzione delle interpretazioni Inail - Come tutelarsi dai rischi dell'emergenza": Confcommercio Verona, Confcommercio Mantova, Federalberghi Garda Veneto, in collaborazione con Das Difesa legale, organizzano per mercoledì 8 luglio dalle 16 alle 17.30 un webinar dedicato alle imprese associate per analizzare i rischi collegati alle normative in continua evoluzione e alle conseguenze del Covid. Oltre alla tutela della salute e del bilancio economico delle realtà imprenditoriali, è infatti fondamentale conoscere quali sono i rischi da cui è importante tutelarsi e fare chiarezza sulle soluzioni assicurative disponibili per prevenirli ed eventualmente affrontarli al meglio.

Nel webinar si parlerà inoltre di Haccp (salute e sicurezza degli alimenti), problematiche civili nelle attività commerciali, distinzione tra polizze di responsabilità e polizze di tutela.

Interverranno Nicola Dal Dosso (direttore di Confcommercio Verona e Confcommercio Mantova), Mattia Boschelli (direttore di Federalberghi Garda Veneto), Roberto Grasso (general manager Das Spa), Pier Marco Giambiasi (head of product adì underwriting Das Spa) e Roberto Ariagno (avvocato, studio legale Ariagno & Bianco).

Per procedere all'iscrizione è necessario compilare il form che è accessibile cliccando qui.