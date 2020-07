SOSTENIBILITA' COME FATTORE DI SUCCESSO AZIENDALE, WEBINAR

"La sostenibilità come fattore di successo aziendale e la rendicontazione economico-sociale" è il titolo del webinar in programma domani, mercoledì 8 luglio, dalle ore 10.30 alle 12.30. L'iniziativa è organizzata dalla Regione del Veneto insieme all'Ateneo scaligero e in collaborazione con Terziario Donna Confcommercio Verona.

Nell’ambito del percorso volto ad accompagnare i titolari delle imprese ad affrontare scelte consapevoli per garantire continuità e successo alle proprie attività, la professoressa Silvia Cantele dell’Università agli Studi di Verona introdurrà i partecipanti sul tema della sostenibilità economica, sociale ed ambientale in un ottica strategica. Verranno, inoltre, valutate le possibili alternative di modelli di business e gli strumenti che le aziende possono adottare per integrare lo sviluppo sostenibile nella gestione delle imprese, ottenendone benefici in termini di competitività e performance.



