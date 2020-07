ACCORDO CONFCOMMERCIO-OSPEDALE SACRO CUORE: PRESTAZIONI A TARIFFE AGEVOLATE

E' stato sottoscritto un importante accordo di collaborazione tra Confcommercio Verona e Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar per sviluppare iniziative congiunte per l'erogazione di prestazioni sanitarie a tariffe agevolate a vantaggio delle imprese aderenti all'associazione. L'ospedale, in particolare, riserva ai dipendenti delle aziende e ai componenti dei loro nuclei familiari varie prestazioni sanitarie a condizioni speciali: pacchetti screening check up scontati del 20% sulla tariffa vigente, prestazioni radiologiche e fisioterapiche scontate del 10%, al pari delle prestazioni chirurgiche libero professionali. Prevista inoltre una prima visita odontoiatrica gratuita per diagnosi completa della situazione dentale.

L'ospedale Sacro Cuore, inoltre, mette a disposizione il proprio know how e le competenze per supportare le aziende e monitorare i loro collaboratori in relazione all'evoluzione della situazione legata a Covid. E su richiesta effettua test sierologici di laboratorio con metodo Elisa o Cia per la rilevazione di eventuali anticorpi diretti contro Sars a condizioni di favore, con un servizio dedicato e rilascio di referto in tempi rapidi.