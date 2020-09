IMMATRICOLAZIONI AUTO, VERONA PERDE COLPI ANCHE AD AGOSTO

Continua il momento difficile per l'"automotive": nel mese di agosto la provincia di Verona è l'unica del Veneto ad aver fatto segnare un calo di immatricolazioni rispetto allo stesso mese del 2019 (1.523 contro 1.876, il 18,82% in meno). A livello regionale si registra invece una crescita del 4,67% con aumenti a doppia cifra in cinque province su sette. Da gennaio ad agosto 2020 le immatricolazioni nel Veronese sono state 12.291, il 42,92% in meno del primo semestre dello scorso anno.

Anche in questo caso la nostra provincia è "maglia nera", a fronte di una media regionale del -39,59%.