FESTIVAL DELLA SCIENZA DI VERONA, APERTA LA "CALL FOR PROPOSAL"

Resta aperta fino all’11 dicembre la "Call for proposal" attraverso la quale persone fisiche, società, associazioni ed enti possono candidare il proprio progetto inerente le tematiche del Festival della Scienza di Verona, patrocinato da Confcommercio Verona. Le proposte che arriveranno saranno valutate dal Comitato Scientifico, coordinato dal Prof. Giacobazzi della Facoltà di Informatica dell’Università di Verona, per un successivo inserimento nel calendario degli eventi della rassegna in programma a marzo 2021.



Per informazioni e approfondimenti cliccare qui