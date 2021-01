IL COMMERCIO VERONESE: RIPARTIAMO INSIEME

E'online l'ultimo numero del 2020 del mensile "Il Commercio Veronese", con il dettagliato resoconto dell'attività svolta da Confcommercio Verona nell'"hannus orribilis" appena trascorso, le proposte e i commenti per rilanciare il sistema imprenditoriale messo così a dura prova dalla crisi causata dalla pandemia e dai provvedimenti che, anche in queste festività, hanno duramente penalizzato le imprese del commercio, turismo, servizi, dei trasporti e il mondo delle professioni. Per ripartire servono spirito di aggregazione e nuovi modelli di business, ma anche sostegni reali e immediati per negozi, pubblici esercizi e strutture ricettive.

All'interno del mensile le ultime novità normative, come il passaggio al mercato libero dell'energia a partire dal primo gennaio, e le notizie d'interesse per le categorie: dal via dei saldi fissato per il 30 gennaio alla nascita del Tavolo veneto della filiera editoriale, dal giro di vite sulle locazioni turistiche all'iniziativa dei librai Ali #RipartiamoDallaCultura. Completano il sommario le consuete rubriche dedicate allo Sport. Buona lettura.