ITS ACADEMY TURISMO VENETO ON TOUR: ECCO L'OFFERTA FORMATIVA 2021/23

Its Academy Turismo Veneto organizza anche quest’anno un roasdhosw itinerante per presentare l’offerta formativa per il biennio 2021/2023: attraverserà tutta la regione per illustrare i corsi biennali post diploma per specializzarsi nel mondo del turismo. L'offerta formativa comprende: TOURISM Hospitality Management nella sede di Jesolo (VE); TOURISM Hospitality Management – Bardolino (VR); DIGITAL 4.0 Hospitality Management – Jesolo (VE); MOUNTAIN Hospitality Management – Asiago (VI); WELLNESS Hospitality Management – Abano Terme (PD); RESTAURANT Business Management – Valeggio sul Mincio (VR); RESTAURANT Business Management – Lancenigo di Villorba (TV).

Per partecipare alla tappa del roadshow che interessa sarà necessario registrarsi, in modo semplice, veloce e gratuito, all’evento corrispondente sulla piattaforma Eventbrite. Gli appuntamenti e i relativi link per registrarsi alle tappe veronesi sono i seguenti:

1 settembre alle ore 15:00 presso l’Accademia Mario Foroni, Valeggio sul Mincio (VR). Cliccare qui per registrarsi

1 settembre alle ore 17:00 presso l’Hotel Caesius Terme & Spa Resort, Bardolino (VR) – Cliccare qui per registrarsi.

In caso di maltempo l’evento verrà svolto al chiuso con obbligatorietà di esibire il Green Pass.





Per chi non potrà essere presente fisicamente c'è la possibilità di partecipare in modalità streaming attraverso la piattaforma GotoWebinar e seguire in diretta tutti gli appuntamenti: basta registrarsi cliccando qui