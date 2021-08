CASSETTE DI SICUREZZA, CONVENZIONE PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO VERONA

Confcommercio Verona ha stretto una convenzione con l'azienda Afad Srl, titolare del marchio Secure Door, che dal 2011 tratta orologi di lusso delle marche più prestigiose e, da alcuni anni, con l'apertura della nuova sede di circonvallazione Raggio dei Sole, 7/b ha introdotto il servizio di cassette di sicurezza. La convenzione riguarda proprio le cassette di sicurezza, messe a disposizione in vani posizionati all'interno di un caveau, con accesso diretto e riservato.

Clicca qui per la locandina con i dettagli delle condizioni e i contatti per avere maggiori informazioni

Clicca qui per la presentazione aziendale