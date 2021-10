MAFIE E APPALTI, LUNEDì WEBINAR DELLA CONSULTA DELLA LEGALITA' CAMERALE

La Consulta della Legalità della Camera di Commercio di Verona - di cui fa parte anche il vicepresidente di Confcommercio Verona Nicola Baldo - ha tra i suoi obiettivi la realizzazione di un percorso formativo che si propone di trattare la conoscenza del fenomeno mafioso e del suo agire, in particolare nel settore economico, e la presentazione di buone pratiche di contrasto e prevenzione già messe in atto in altri territori dello stato italiano. La quarta tappa del percorso formativo si terrà lunedì prossimo 18 ottobre dalle 15 alle 17 e tratterà il tema: "Mafie e appalti: come difendere l'economia sana?"



Programma

ore 15:00 Relazioni:

Alberto Vannucci, Docente ordinario di Scienza Politica all'Università di Pisa.

Pierdanilo Melandro, Responsabile Gare e Acquisti - PagoPa S.P.A.

ore 16:15 Dibattito

Moderatore: Pierpaolo Romani, Coordinatore di Avviso Pubblico

L'evento è a numero chiuso: saranno ammesse le prime 200 persone che si iscriveranno online cliccando qui