"IL COMMERCIO VERONESE", RIFLETTORI SULLA RISTORAZIONE

La ristorazione veronese è in continua crescita: lo testimoniano i riconoscimenti assegnati al Veneto Food Excellence, cui è dedicata la copertina dell'ultimo numero de "Il Commercio Veronese". Il mensile di Confcommercio Verona fa il punto sul decremento di attività commerciali negli ultimi anni e riporta nelle prima pagine quanto emerso nell'assemblea di fine stagione di AssonoloGarda. Altri articoli sono dedicati al Green Pass, all'iniziativa "Negozi senza barriere-Street Galley", ai Luoghi storici del commercio.

E poi il Bonus Taxi, la Scuola per l'imprenditoria e i corsi di formazione. Ma c'è spazio anche per la normativa, per le rubriche dedicate allo sport - con il primo atto della "Distributori al Risparmio VivaVerona Cup" e "Il Mastino del Bentegodi" che entra nel vivo - oltre che per la Cultura.