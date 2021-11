SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO, QUESTIONARIO PER "IO VALGO 3.0"

Avis Veneto promuove il progetto “Io Valgo 3.0”, di cui Confcommercio Veneto è partner. L'iniziativa, che si articola in diversi step, si focalizza in particolare sui rischi connessi alla salute dei lavoratori, con particolare riferimento alla trasmissione di malattie infettive verso colleghi, fornitori, clienti. Lo scopo è quello di creare materiale informativo e attività formative sui rischi sanitari, le modalità di prevenzione, i comportamenti più attenti alla salute da rivolgere a medici del lavoro e datori di lavoro. Nell'ambito del progetto (prosecuzione di "Io Valgo 1.0", promozione della donazione di sangue e della cittadinanza attiva e "Io Valgo 2.0", promozione del benessere e della salute nei luoghi di lavoro), è stato realizzato un questionario rivolto ai datori di lavoro per capire se e come si è accentuata l'attenzione verso la salute.

E ciò non tanto rispetto alle disposizioni ministeriali e alle sue ricadute pratiche (igienizzazione, guanti, mascherine, rilevatori di temperatura, etc.) quanto con riferimento alle azioni e alle buone pratiche poste in essere negli ambienti di lavoro per sensibilizzare i dipendenti a un maggiore rispetto reciproco ed a una maggiore cura della salute di tutti.



Il questionario è accessibile cliccando qui: https://forms.gle/caD2LzeTjg6ZNM5j8

Confcommercio Verona invita gli imprenditori a dedicare pochi minuti del proprio tempo per compilarlo e li ringrazia anticipatamente.