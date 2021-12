"NATALE A VERONA, SUL LAGO DI GARDA E IN PROVINCIA”, TORNA LA KERMESSE PIU’ ATTESA

Un migliaio di eventi in cartellone per un progetto che nel 2019, prima della pandemia, aveva richiamato circa 5 milioni e mezzo di visitatori, di cui oltre 3 milioni solo a Verona, garantendo un indotto di straordinario rilievo nel Veronese (circa 65 milioni di euro) con benefici anche per i territori limitrofi: è stata presentata questa mattina in una conferenza stampa in streaming l’edizione 2021 di “Natale a Verona, sul lago di Garda e nella provincia”. Lanciata per la prima volta nel 2004, la kermesse organizzata da Confcommercio Verona e un pool di enti e aziende di tutta la provincia con il contributo della Camera di Commercio scaligera propone ancora una volta sulla ribalta internazionale la provincia veronese, che offre un denso calendario di appuntamenti, tutti ovviamente nel rispetto delle norme anti-Covid: dalla cultura al divertimento per le famiglie, dall’enogastronomia al turismo religioso, dallo sport al turismo “esperienziale”.

Ne hanno parlato, da un set televisivo realizzato al Villaggio di Natale Flover di Bussolengo - in un video che fa respirare l’atmosfera natalizia e che verrà divulgato su tutti i canali social a scopo promozionale - Paolo Arena e Nicola Dal Dosso, rispettivamente presidente e direttore generale di Confcommercio Verona, i quali hanno dato la linea ai principali attori del progetto collegati sul territorio: David Di Michele, vicepresidente della Provincia di Verona; il sindaco di Verona Federico Sboarina; Paolo Artelio, presidente del Consorzio Lago di Garda Veneto; Nicola Baldo, componente di Giunta della Camera di Commercio di Verona; Silvano Girelli, ideatore del villaggio di Natale Flover; Adriano Baso, presidente di Aquardens; Luciano Corsi, Comitato per Verona; Leopoldo Ramponi, presidente Associazione Ristoratori di Confcommercio Verona; Giulio Cavara, presidente Federalberghi Verona.

PER VEDERE IL VIDEO CLICCARE QUI (LA CONFERENZA STAMPA PARTE DAL MINUTO 9,00)



Grazie alla capacità di condivisione e alla collaborazione tra tanti attori pubblici e privati Natale a Verona, Lago di Garda e provincia è diventato negli anni uno straordinario volano per l’economia e per il turismo natalizio, un appuntamento atteso capace di mettere in luce le nostre eccellenze: paesaggio, arte, cultura, enogastronomia. L'avvento del Covid ha cancellato l'edizione 2020 e nonostante l'emergenza non sia ancora del tutto superata, i tanti attori protagonisti vogliono che le festività natalizie tornino a essere un momento di gioia per tutti.

La manifestazione, resa possibile dalla collaborazione di 1.200 imprenditori messi in rete da Confcommercio Verona, viene promossa capillarmente sui mass media tradizionali e sui social network con, in particolare, sette pagine su Facebook in italiano, inglese e tedesco dove saranno presentati i vari appuntamenti.

Luminarie accese a Verona sul lago di Garda, nel suo entroterra e nel resto della provincia, mercatini, piste di pattinaggio, spettacoli in strada, presepi e castelli illuminati: questo e molto altro sarà il Natale veronese, con ristoranti e locali che, insieme alle attività commerciali, propongono il meglio della loro offerta eno-gastronomica e mercantile, per quella che è un'occasione di rilancio dopo i duri mesi del lockdown costellati di limitazioni all'imprenditoria ma anche alla socialità.

L’impegno degli organizzatori è teso a elevare la qualità degli appuntamenti in modo da creare momenti di richiamo per un pubblico sempre più ampio, destagionalizzando il turismo, creando una vetrina di straordinario impatto attraverso cui elevare l’appeal del territorio dodici mesi su dodici.

Verona, il lago di Garda e la sua provincia, è stato ricordato, sono al centro delle più importanti rete viarie stradali e ferroviarie, servite dall’Aeroporto Valerio Catullo e facilmente raggiungibili dalle principali città italiane ed europee.

Nella città capoluogo sarà possibile visitare i Mercatini di Natale: il noto quotidiano francese Le Figaro, prima della pandemia, aveva assegnato a Verona il quarto posto dopo quelli di Vienna, Budapest e Copenaghen per capacità di attrazione turistica. In questa edizione, abbracciano tutto il centro storico ma anche i quartieri.

La Mostra dei Presepi in Piazza Bra (Gran Guardia), offre un’esposizione di opere d’arte da tutto il mondo. Il tutto sotto lo sguardo della “giga stella” che dall’anfiteatro areniano “plana” su piazza Bra, per proseguire con il cortile di Giulietta e il suo famoso Balcone, con piazza delle Erbe e le vie dello shopping.

Ma a rendere unico “Natale a Verona, Lago di Garda e provincia 2021” sono anche i parchi divertimento, il Villaggio di Natale Flover di Bussolengo, il più grande mercatino di Natale al coperto che garantisce un viaggio nell'atmosfera natalizia, le iniziative sul lago di Garda dove alcuni Comuni propongono eventi congiunti e molto altro ancora.