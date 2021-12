SETTORE TURISTICO TRA RIPARTENZA E CAMBIAMENTO, PRESENTAZIONE DELLA RICERCA

Mercoledì 15 dicembre alle ore 18:30 presso la Fondazione G. Toniolo di via Seminario 10 avrà luogo la presentazione della ricerca sul turismo veronese promossa dalla stessa Fondazione Toniolo (Diocesi di Verona) e realizzata con la collaborazione di Veneto Lavoro dal titolo "Un futuro sospeso: il settore turistico veronese tra ripartenza e cambiamento". La ricerca ha confermato non solo che il turismo è componente connaturale e permanente della nostra città e provincia, ma ha messo in luce che per affrontare l’incertezza serve una visione di futuro e persone che accettano di affrontare il rischio della realtà così com’è. Da più parti è emersa la necessità di un ripensamento dei modelli di offerta turistica e la pandemia da Covid-19 pur nella sua tragica emergenza ha lanciato la sfida.

Al convegno interverranno il Vescovo Giuseppe Zenti, l'assessore regionale al turismo Federico Caner, il sindaco di Verona Federico Sboarina, il presidente della Camera di Commercio Giuseppe Riello, il sindaco di Lazise Luca Sebastiano; con loro anche Tiziano Barone e Letizia Bertazzon di Veneto Lavoro. Sono poi previsti altri interventi di referenti di categoria e imprenditori.

L'incontro è aperto al pubblico: è gradita una mail di prenotazione