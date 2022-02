AMMINISTRATORI DI CONDOMINIO, ABICONF ENTRA IN CONFCOMMERCIO VERONA

Si amplia la rappresentanza di Confcommercio Verona: è stato firmato questa mattina nella sede dell’associazione, in via Sommacampagna, l’accordo di adesione di Abiconf Verona, che tutela gli interessi dei professionisti amministratori di condominio e di beni immobili ed è emanazione di Abiconf nazionale, a sua volta aderente alla principale confederazione del terziario di mercato tramite Confcommercio Professioni. L’intesa è stata siglata da Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona e Vincenzo Peritore, presidente di Abiconf Verona. Insieme a loro, nell’incontro che ha preceduto la sottoscrizione del documento, c’erano il direttore generale di Confcommercio Nicola Dal Dosso, Simone Tagliaferro e Federica Sega, rispettivamente vicepresidente e segretaria dell'organizzazione aderente.





Sono oggi oltre una cinquantina gli associati ad Abiconf Verona, in forte crescita e punto di riferimento per le altre Abiconf territoriali, in Veneto ma non solo: formazione, consulenza, servizi, i tre capisaldi di un'associazione che, forte dell'accordo con Confcommercio Verona - la quale garantirà un apporto istituzionale, convenzioni, assistenza per la creazione d’impresa, per finanziamenti e contributi - punta a espandere il raggio d'azione a livello regionale e Triveneto.



La categoria degli amministratori di condominio chiede da tempo il riconoscimento giuridico, l'attivazione di un albo specifico e sollecita una seria campagna di lotta all'abusivismo che, seppure in calo, resta comunque diffuso anche nel Veronese. In tempi di crediti d'imposta e superbonus, poi, la formazione e l'informazione sono sempre più strategici. E anche in questo, Confcommercio Verona, potrà offrire il proprio importante apporto.



"Siamo soddisfatti di questa intesa che amplia ulteriormente la rappresentatività legata al mondo delle professioni", ha dichiarato Paolo Arena. "La grande casa Confcommercio costituisce un punto di riferimento strategico, offre servizi e valore aggiunto a tutto il terziario di mercato", ha aggiunto Nicola Dal Dosso. "L'accordo sottoscritto questa mattina è un passo fondamentale per proseguire e ottimizzare l'azione di sviluppo intrapresa da Abiconf Verona", ha affermato Peritore.



Nella foto, da sinistra: Dal Dosso, Sega, Tagliaferro, Peritore, Arena