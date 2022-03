TASSISTI: CONFERMATO IL DIRETTIVO, CONFCOMMERCIO FORNIRÀ I DATI SUL TURISMO

Tassisti di Confcommercio Verona in assemblea ieri sera, lunedì 7 marzo, al Saccardi Hotel di Sommacampagna. Il presidente di Confcommercio Paolo Arena ha inquadrato il difficile contesto socio economico in cui si sta operando e i progetti di rilancio del turismo a Verona; ha poi diffuso i dati delle prenotazioni alberghiere per i prossimi mesi. Confcommercio Verona, facendo seguito alla specifica richiesta della categoria, comunicherà ai tassisti i dati sulle presenze in prossimità di tutti i principali eventi di città e provincia, in modo da permettere la migliore organizzazione di turni e stazionamenti. Il coordinatore Stefano Todeschini ha fatto il punto della situazione sul DDL Concorrenza e ribadito la richiesta della categoria dello stralcio dell’art. 8 sul trasporto persone.

Il funzionario Ferdinando Marchi ha quindi illustrato le numerose iniziative svolte, con particolare riferimento alla distribuzione dei buoni taxi, alla formazione per il Ruolo e le lingue straniere, alle nuove opportunità di finanziamento dell’acquisto dell’auto con contributo a fondo perduto della Regione Veneto. Tutti i materiali sono stati distribuiti in chat.

L’assemblea ha infine nominato il Consiglio Direttivo, che ha visto la conferma di Stefano Todeschini alla presidenza e di Antonio Canteri e Paolo Venturi alla vicepresidenza.