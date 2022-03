"L'IMPRESA E' DONNA" A VERONA: AUTORITA' ED ESPERTI PARLANO DI CREDITO E INVESTIMENTI

La roadmap di Confcommercio per promuovere la cultura di impresa e di genere fa tappa a Verona: Terziario Donna Confcommercio organizza per giovedì 7 aprile “L’Impresa è donna”, in programma alle 17.30 in Camera di Commercio. Autorevoli ospiti affronteranno nell’occasione il tema del credito e degli investimenti con attenzione anche agli enunciati del PNRR – Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il programma di incontri "L'impresa è donna" vuole mettere la donna al centro del cambiamento e tracciare una roadmap per l’uguaglianza in cinque appuntamenti sul territorio nazionale dedicati a diversi temi: parità di genere, transizione ambientale e digitale, sostenibilità sociale, credito e la formazione. Il tutto con il contributo di rappresentanti di spicco del mondo delle imprese, delle istituzioni, del mondo Accademico, del Governo.





L’obiettivo è offrire riflessioni e soluzioni alle principali questioni che riguardano le imprenditrici, le lavoratrici autonome e le professioniste, anche in considerazione delle rilevanze dell’Indagine sulle Imprese del Terziario svolta in collaborazione con il Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne.

L’evento veronese sarà aperto dai saluti istituzionali di Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona; Paolo Tosi, vicepresidente della Camera di Commercio; Elisa De Berti, vicepresidente della Regione Veneto; Federico Sboarina, sindaco di Verona.



A seguire, Alessandro Rinaldi, direttore Studi e Statistiche del Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne parlerà di imprese femminili e accesso al credito mentre Anna Lapini, presidente nazionale di Terziario Donna Confcommercio interverrà sul tema che dà il titolo al convegno.

Alle 18.30 via alla tavola rotonda cui parteciperanno Paolo Ferrè, presidente Federascomfidi; Roberta Girelli, presidente Terziario Donna Confcommercio Verona e Veneto oltre che consigliera nazionale con Incarico nazionale Terziario Donna Confcommercio al Credito; Flavio Piva, presidente Banca di Verona e Vicenza; Chiara Tosi, avvocata, Giurista d’impresa già cultrice all’Università di Verona; Anna Fiscale, presidente e Fondatrice dell’impresa sociale Quid; Andrea Scaini, ordine dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Mantova.

Le conclusioni, alle 19.30, verranno affidate a Giancarlo Giorgetti, ministro dello Sviluppo economico.

Per iscriversi e seguire i lavori è necessario compilare il modulo sul sito: https://terziariodonna.confcommercio.it/evento/impresaedonna_vr