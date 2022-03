ULTIMI GIORNI PER COMPILARE IL NOSTRO QUESTIONARIO SUL MERCATO DEL LAVORO

Ultimi giorni per compilare il questionario predisposto da Confcommercio Veneto per sondare la situazione delle imprese delle sette province sulle risorse umane e sul mercato del lavoro. Nel contesto attuale in cui si rileva una crescente difficoltà da parte delle aziende del terziario di mercato nel trovare personale adeguato da assumere, l'indagine regionale punta, con poche domande finalizzate a fotografare la situazione, a orientare al meglio le imprese sulle migliori soluzioni legate appunto al mondo del lavoro.



Per compilare il breve questionario, i cui risultati saranno resi noti nei prossimi giorni, sono sufficienti pochi minuti: cliccare qui