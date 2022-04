Rinnovate le convenzioni con gli Ospedali Sacro Cuore e Pederzoli

Confcommercio Verona ha rinnovato le convenzioni con Irccs Ospedale Sacro Cuore Don Calabria di Negrar e Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda. Nel primo caso, sono previste prestazioni sanitarie a tariffe agevolate a vantaggio delle imprese aderenti all'associazione. L'ospedale di Negrar, in particolare, riserva ai dipendenti delle aziende e ai componenti dei loro nuclei familiari: pacchetti screening check up scontati del 20% sulla tariffa vigente, prestazioni radiologiche e fisioterapiche scontate del 10%, al pari delle prestazioni chirurgiche libero professionali. Cliccare qui per ulteriori dettagli



L'accordo con Ospedale P. Pederzoli - Casa di Cura Privata di Peschiera del Garda prevede invece test antigenici per la ricerca del Sars-Cov-2 a tariffe agevolate a vantaggio delle imprese aderenti all'associazione. Cliccare qui per ulteriori dettagli