L'Ict in Veneto: convegno su mercato, opportunità e trend digitali

Assintel e Confcommercio Veneto presentano l’andamento del mercato ICT (Information and Communications Technology) e digitale con un particolare focus al sistema economico di Regione Veneto. Il prossimo 24 maggio a Padova si approfondiranno i nuovi aggiornamenti della survey dell'osservatorio Assintel Report sui mercati regionali, per comprendere come investe il sistema delle imprese del Veneto sull'innovazione, quali ostacoli deve superare, e quali trend è opportuno cogliere per supportarle nel processo di trasformazione digitale.



L'evento è la quarta tappa di ASSINTEL REPORT ON THE ROAD e ha l'obiettivo di tornare a confrontarsi dal vivo con aziende, istituzioni e stakeholder per contribuire alla messa a terra del PNRR e della transizione digitale a livello territoriale.

Per iscrizioni: https://www.assintel.it/eventi/ict-in-veneto-mercato-opportunita-e-trend-digitali/