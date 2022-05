Peschiera del Garda, Bando per la riqualificazione delle attività commerciali: servizio di Confcommercio

Nell'ambito delle iniziative previste dal progetto “Open Arilica”, attuato con le risorse messe a disposizione dal Bando della Regione Veneto per il finanziamento di progetti finalizzati al rilancio dell'economia urbana nell'ambito dei distretti del commercio (DGR 1019/2021), c'è un bando che intende promuovere e sostenere interventi per la riqualificazione ed il rilancio delle attività commerciali operanti nel centro storico di Peschiera del Garda, individuato come area di intervento del Distretto del Commercio “Polo commerciale arilicense”, finalizzato al miglioramento del decoro urbano esterno delle attività economiche.

Particolare riferimento è dato all’acquisto di fioriere, cestini, ombrelloni, espositori, tende e arredi per esterni e alla sistemazione di facciate, vetrine e insegne, nonché ad interventi per il decoro urbano e per la sostenibilità ambientale.

Il bando persegue, dunque, la finalità individuata nella sistemazione complessiva del centro storico di Peschiera del Garda, inserendosi nel percorso già avviato nel 2021 dal Comune di Peschiera del Garda con l'istituzione del “Regolamento per l'occupazione del suolo pubblico in centro - occupazioni stabili, temporanee ed arredo urbano”.

RISORSE FINANZIARIE: € 53.775,46

SOGGETTI DESTINATARI:

Imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni e servizi

Imprese esercenti attività di somministrazione alimenti e bevande

Imprese artigiane

Con sede operativa operativa nell’ambito territoriale del Distretto del Commercio, ossia il centro storico del Comune di Peschiera del Garda, per acquisti effettuati nel periodo compreso tra il 01/09/2021 e il 30/06/2022 inclusi.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO ECONOMICO:

E’ ammesso un contributo pari al 50% della spesa minima ammissibile, la quale è stabilita in € 3.000,00, con contributo massimo previsto per ciascuna domanda pari a € 1.500,00 fino ad esaurimento delle risorse.

Ciascuna impresa potrà presentare una sola richiesta di contributo per ogni unità locale presente nel territorio del Distretto, riferita a costi al netto di Iva.

INTERVENTI AMMISSIBILI AL CONTRIBUTO

I costi per i quali si richiede il contributo devono riguardare i seguenti interventi:

Acquisto di arredi per esterni quali: fioriere, cestini, tende, ombrelloni, sedie, tavolini, tessuti (per tovagliato, cuscini);

Sistemazione di esterni (adeguamento vetrine, ammodernamento insegne);

Acquisto di sistemi per la migliore gestione del ciclo dei rifiuti all’interno del proprio esercizio.

Gli interventi dovranno essere conformi al vigente Regolamento di Occupazione di suolo pubblico in centro storico, in particolar modo gli arredi dovranno corrispondere alle indicazioni fornite nella sezione “Arredo Urbano” e ad altri regolamenti vigenti del Comune di Peschiera del Garda relativi al singolo intervento.

CRITERI DI SELEZIONE

Il Comune di Peschiera del Garda provvederà a redigere una graduatoria delle domande di contributo nei limiti del fondo stanziato, provvedendo successivamente alla ridistribuzione di un eventuale residuo dei fondi secondo modalità stabilite successivamente.

Le domande saranno ordinate in base all’ordine cronologico di arrivo e ad esse sarà attribuito un punteggio secondo i criteri contenuti nel bando

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande possono essere presentate entro le ore 12:00 del giorno 08/07/2022 nelle seguenti modalità:

tramite PEC all'indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ;

; mediante consegna in busta chiusa presso l'ufficio protocollo del Comune di Peschiera con sede in piazza Betteloni 3, aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;

mediante spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al medesimo ufficio protocollo del Comune con l'indicazione sulla busta "Bando Domanda Contributo Bando Arredo Urbano 2022", entro il termine sopra indicato.

PER OGNI APPROFONDIMENTO E PER L’ASSISTENZA NELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PUOI CONTATTARE SANDRA HREIZ DI CONFCOMMERCIO VERONA: tel.345.1769676; mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.