Questionario economico occupazionale, il termometro delle imprese: ti chiediamo pochi minuti per compilarlo

Assume una rilevanza particolare, in questo momento storico così complesso a livello nazionale ed internazionale, il Questionario economico-occupazionale che Confcommercio Verona, in un’azione congiunta con tutte le Confcommercio del Veneto, sottopone ai propri associati. Uno striumento importante per misurare e quantificare lo stato di salute delle imprese del settore con dati oggettivi che confermino le quotidiane percezioni. L’obiettivo del questionario relativo al primo semestre 2022, per la cui compilazione sono sufficienti pochi minuti, è quello di poter disporre di informazioni a supporto della costante azione sindacale condotta dall’Associazione a favore delle aziende rappresentate.

Per questo motivo, in linea con quanto fatto negli scorsi mesi, è stato predisposto il breve questionario on-line che vi chiediamo di compilare dedicandoci pochi minuti del vostro tempo: il questionario è accessibile cliccando qui 👉👉👉 https://bit.ly/3OV5Tf9