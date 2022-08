Campagna Nastro Rosa Airc, iniziativa gratuita per commercianti ed esercenti

Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro, impegnata da oltre 55 anni nel supporto della ricerca scientifica sul cancro, promuove a ottobre (mese dedicato in tutto il mondo alla prevenzione sul tumore al seno), una campagna per sensibilizzare il pubblico e mostrare sostegno e vicinanza alle donne colpite da questa neoplasia, la più diffusa nel genere femminile e che riguarda una donna su otto nell’arco della vita, con circa 55.000 nuove diagnosi in Italia solo nel 2021. Grazie ai costanti progressi della ricerca, infatti, la sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi è aumentata fino all’88% ma c’è ancora molto da fare per raggiungere il pieno obiettivo: curare tutte le donne.



Quest’anno ricorre il 30ennale della campagna mondiale di sensibilizzazione e per l’occasione Airc ha pensato di rinnovare il simbolo, il Nastro Rosa incompleto, che per quest’edizione sarà sempre rosa ma con un brillantino al centro.



La Campagna Nastro Rosa 2021 ha avuto grande risonanza su tutto il territorio nazionale grazie alle due iniziative simbolo: l’illuminazione in rosa dei monumenti in oltre 180 Comuni italiani aderenti e la distribuzione di circa 230.000 spillette AIRC a forma di nastro rosa.



Confcommercio Imprese per l’Italia di Verona ha scelto di sostenere il Nastro Rosa AIRC e invita i propri associati a aderire numerosi per sensibilizzare il maggior numero di persone possibile sulla patologia più diffusa tra le donne e per contribuire al progresso della ricerca.



Quest'anno la manifestazione denominata Campagna Nastro Rosa AIRC prevede la ricezione completamente gratuita, da parte degli esercenti aderenti, di un kit contenente 50 spillette Nastro Rosa da poter distribuite durante il mese di sensibilizzazione ai clienti, ottobre appunto, a fronte di una donazione di 2 euro.



Si tratta di una spilletta metallica che rappresenta il noto fiocco rosa incompleto creato da Esteè Lauder divenuto simbolo universale della lotta al tumore al seno



Ogni negozio aderente riceverà gratuitamente il kit Nastro Rosa composto da:



n. 50 spillette Nastro Rosa;



n. 50 leaflet informativi da consegnare unitamente a ciascuna spilletta;



n. 1 vetrofania,



n. 1 locandina in formato A3 personalizzabile,



n. 1 box “Scatola espositore” all’interno della quale collocare le spillette e le donazioni raccolte.



I fondi raccolti, che l’esercente al termine del periodo dovrà semplicemente versare alla Fondazione AIRC alle coordinate bancarie indicate nel regolamento serviranno interamente a finanziare la ricerca oncologica contro il tumore al seno.



La partecipazione dei negozi alla campagna Nastro Rosa è gratuita. I negozi che intendono aderire all’iniziativa devono inserire la propria adesione entro il 5 settembre al link:



I riferimenti per l'adesione sono: Marco Morellato - telefono 045/8250234 - mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. della Fondazione AIRC - Comitato Veneto e Trentino Alto Adige - Via Gaetano Trezza 30 - 37129 Verona



A partire dal 21 settembre verrà attivato il sito nastrorosa.it dove, oltre a tutte le informazioni sul tema, sarà possibile trovare l’elenco dei negozi aderenti con la rispettiva geolocalizzazione, così che i sostenitori possano trovare il negozio più vicino.